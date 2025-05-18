В Нью-Йорке два человека погибли при столкновении парусника с Бруклинским мостом

Столкновение мексиканского парусного судна с Бруклинским мостом в Нью-Йорке обернулось гибелью двух человек. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на власти.

«В результате погибли два человека», — пишет газета.

Движение по мосту оставалось открытым для автомобилей. После инцидента, примерно в 23:40 по местному времени (06:40 мск), судно было успешно эвакуировано.