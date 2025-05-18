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18 мая, 05:45

В Нью-Йорке два человека погибли при столкновении парусника с Бруклинским мостом

NYP: Два человека погибли из-за столкновения судна с Бруклинским мостом в США

Судно у Бруклинского моста. Обложка © X / Ken4NYC

Судно у Бруклинского моста. Обложка © X / Ken4NYC

Столкновение мексиканского парусного судна с Бруклинским мостом в Нью-Йорке обернулось гибелью двух человек. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на власти.

«В результате погибли два человека», — пишет газета.

Движение по мосту оставалось открытым для автомобилей. После инцидента, примерно в 23:40 по местному времени (06:40 мск), судно было успешно эвакуировано.

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Напомним, ранним утром 18 мая стало известно, что мексиканское судно врезалось в Бруклинский мост. Мост повреждений не получил, однако пассажирам парусника потребовалась помощь. Мэр Нью-Йорка сообщал о 19 пострадавших, однако позднее выяснилось, что трагедия оказалась смертельной.

Мария Любицкая
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