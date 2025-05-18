«Не соображал»: Иностранец признался в осквернении воронежского «Памятника Славы»

В Воронеже полиция оперативно задержала 45-летнего мужчину, который осквернил «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе. Мужчина, ранее судимый и являющийся уроженцем соседнего государства, в ночное время потушил Вечный огонь, забрасывая его цветами и венками, после чего скрылся. О происшествии сообщает пресс-служба ведомства.

Иностранец сжёг цветы у мемориала в вечном огне, затем он раскаялся. Видео © VK / Типичный Воронеж / Telegram / Полиция Воронежской области

Очевидцы сообщили о случившемся в отдел полиции, и благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось составить ориентировку на подозреваемого. В итоге сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, подходящего под описание, в Советском районе города. При досмотре у него нашли одежду, в которой он совершил преступление. Иностранец признался в содеянном, объяснив свои действия сильным алкогольным опьянением.

«Не соображал!», — объяснил мужчина на допросе.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма и надругательстве над местами захоронения. Вскоре подозреваемого передадут следственным органам для дальнейших действий. Этот случай потряс горожан, ведь мемориал — не просто символ, а братская могила советских воинов, павших за Воронеж в годы Великой Отечественной войны.