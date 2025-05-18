Зенитчики уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской областью

По данным ведомства, беспилотники были сбиты в период с 07:15 до 08:20 по московскому времени, что позволило предотвратить возможные угрозы для региона.

Также за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над территорией двух регионов. По данным Министерства обороны страны, четыре вражеских БПЛА типа были уничтожены над Белгородской областью, а три – над Брянской областью.