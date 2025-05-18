В Госдуме предложили создать сеть президентских кадетских корпусов в каждом регионе РФ

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выдвинул масштабную инициативу: создать по всей стране систему президентских кадетских учреждений. Речь идёт о центрах нового типа в каждом субъекте Федерации. Об этом сообщает 360.ru.

По задумке депутата, эти заведения будут совмещать обучение, проживание и всестороннее развитие детей — от самых юных, дошкольного возраста, до старших школьников. Парламентарий объяснил необходимость такого шага текущей нехваткой кадетских заведений и школ-интернатов в российских регионах.

По мнению лидера фракции, подобные центры станут полноценными образовательными хабами. В них молодёжь сможет не только получать академические знания, но и активно развиваться физически, творчески и духовно, а также готовиться к будущим профессиональным вызовам.

Реализация проекта, как отметил Миронов, потребует существенных изменений в федеральных программах, выделения целевого финансирования, подготовки квалифицированных кадров и выстраивания плотного взаимодействия с регионами. Тем не менее он подчеркнул: эти усилия полностью оправданы.