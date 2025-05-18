В Госдуме предложили создать сеть президентских кадетских корпусов в каждом регионе РФ
Депутат Миронов: В РФ надо создать сеть президентских кадетских корпусов
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Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выдвинул масштабную инициативу: создать по всей стране систему президентских кадетских учреждений. Речь идёт о центрах нового типа в каждом субъекте Федерации. Об этом сообщает 360.ru.
По задумке депутата, эти заведения будут совмещать обучение, проживание и всестороннее развитие детей — от самых юных, дошкольного возраста, до старших школьников. Парламентарий объяснил необходимость такого шага текущей нехваткой кадетских заведений и школ-интернатов в российских регионах.
По мнению лидера фракции, подобные центры станут полноценными образовательными хабами. В них молодёжь сможет не только получать академические знания, но и активно развиваться физически, творчески и духовно, а также готовиться к будущим профессиональным вызовам.
Реализация проекта, как отметил Миронов, потребует существенных изменений в федеральных программах, выделения целевого финансирования, подготовки квалифицированных кадров и выстраивания плотного взаимодействия с регионами. Тем не менее он подчеркнул: эти усилия полностью оправданы.
Ранее губернатор Московской области Воробьёв заявил, что власти Подмосковья с 1 сентября откроют в школах региона математические классы, где дети смогут углублённо изучать точную науку. По его мнению, математика будет интересной и доступной для каждого школьника.