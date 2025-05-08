Путин поддержал идею провести двухсторонние годы образования в России и КНР

Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению председателя КНР Си Цзиньпина о проведении двусторонних годов образования в России и Китае. По его словам, эта инициатива, озвученная во время российско-китайских переговоров, является актуальной и перспективной для укрепления связей между странами.

«Сегодня председатель КНР выступил с инициативой провести двухсторонние годы образования. Мы поддерживаем эту идею, считаем её очень своевременной и полезной», — подчеркнул глава государства.