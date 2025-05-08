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Регион
8 мая, 11:57

Путин поддержал идею провести двухсторонние годы образования в России и КНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению председателя КНР Си Цзиньпина о проведении двусторонних годов образования в России и Китае. По его словам, эта инициатива, озвученная во время российско-китайских переговоров, является актуальной и перспективной для укрепления связей между странами.

«Сегодня председатель КНР выступил с инициативой провести двухсторонние годы образования. Мы поддерживаем эту идею, считаем её очень своевременной и полезной», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее сегодня в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах. По итогам встреч был принят ряд заявлений. Официальные обсуждения длились более трёх с половиной часов.

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Оксана Попова
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