Запчасть отвалилась от пролетавшего над Челябинском самолёта
74.ru: У летевшего над Челябинском самолёта отпала запчасть
Обложка © Telegram / 74.ru
В социальных сетях распространяются ролики из Челябинска, где местные жители смогли запечатлеть момент падения некоего объекта после пролёта истребителей. По информации 74.ru, всё произошло из-за технической неисправности воздушного судна.
Запчасть отвалилась от пролетавшего над Челябинском самолёта. Видео © Telegram / 74.ru
На опубликованных кадрах видно, как с неба падает объект, оставляя за собой характерный след. Авторы ролика ошибочно предположили, что падает самолёт, однако, это не так.
«Они летели рядом, и походу один....Это падает самолёт!», — крикнула свидетельница.
Как оказалось, всё произошло из-за технической неисправности самолёта. Предварительно, у него оторвался топливный бак. Эту версию также подтверждают источники «Коммерсанта». Официальных комментариев по данному факту пока нет.
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