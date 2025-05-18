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18 мая, 07:19

Запчасть отвалилась от пролетавшего над Челябинском самолёта

74.ru: У летевшего над Челябинском самолёта отпала запчасть

Обложка © Telegram / 74.ru

Обложка © Telegram / 74.ru

В социальных сетях распространяются ролики из Челябинска, где местные жители смогли запечатлеть момент падения некоего объекта после пролёта истребителей. По информации 74.ru, всё произошло из-за технической неисправности воздушного судна.

Запчасть отвалилась от пролетавшего над Челябинском самолёта. Видео © Telegram / 74.ru

На опубликованных кадрах видно, как с неба падает объект, оставляя за собой характерный след. Авторы ролика ошибочно предположили, что падает самолёт, однако, это не так.

«Они летели рядом, и походу один....Это падает самолёт!», — крикнула свидетельница.

Как оказалось, всё произошло из-за технической неисправности самолёта. Предварительно, у него оторвался топливный бак. Эту версию также подтверждают источники «Коммерсанта». Официальных комментариев по данному факту пока нет.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Сочи пьяный пассажир устроил дебош в салоне самолёта и съел свой билет. Мужчина начал симулировать приступ эпилепсии, что заставило экипаж вызвать бригаду скорой помощи.

Оксана Попова
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