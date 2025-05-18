В социальных сетях распространяются ролики из Челябинска, где местные жители смогли запечатлеть момент падения некоего объекта после пролёта истребителей. По информации 74.ru, всё произошло из-за технической неисправности воздушного судна.

Запчасть отвалилась от пролетавшего над Челябинском самолёта. Видео © Telegram / 74.ru

На опубликованных кадрах видно, как с неба падает объект, оставляя за собой характерный след. Авторы ролика ошибочно предположили, что падает самолёт, однако, это не так.

«Они летели рядом, и походу один....Это падает самолёт!», — крикнула свидетельница.

Как оказалось, всё произошло из-за технической неисправности самолёта. Предварительно, у него оторвался топливный бак. Эту версию также подтверждают источники «Коммерсанта». Официальных комментариев по данному факту пока нет.