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Регион
18 мая, 07:52

МЧС сообщило, что оторвалось от пролетающего над Челябинском самолёта

МЧС: У пролетающего над Челябинском самолёта отвалился топливный бак

Пролетающий самолёт, у которого отсоединился топливный бак. Обложка © Telegram / 74.ru

Пролетающий самолёт, у которого отсоединился топливный бак. Обложка © Telegram / 74.ru

У пролетавшего в Челябинской области учебного самолёта отсоединился и упал пустой топливный бак. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В сообщении МЧС отмечается, что в экстренные службы поступил звонок о происшествии — падении фрагментов пролетающего самолёта. К месту ЧП незамедлительно были направлены спасатели.

«По уточнённой информации, у пролетающего самолёта отсоединился пустой запасной топливный бак. Информации о пострадавших не поступало», — заявили в пресс-службе ведомства.

Известно, что бак нашли в лесу.

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Напомним, инцидент произошёл сегодня утром. Жители Челябинска стали свидетелями необычного явления: над городом пролетел падающий объект, похожий на самолёт. Позднее выяснилось, что это была отвалившаяся деталь от воздушного судна.

Алиса Хуссаин
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