Эксперт назвал искусственной панику вокруг долларов нового образца

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян призвал россиян не поддаваться панике и не пытаться непременно раздобыть доллары нового образца для зарубежных поездок. Об этом он сообщил в беседе с Радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, американская валюта уникальна тем, что практически не выводится из оборота. Купюры, выпущенные десятилетия и даже столетия назад, по-прежнему остаются законным платёжным средством в США. Сам факт их долговечности, отметил Тосунян, иногда придаёт им дополнительную ценность, как, например, редким двухдолларовым банкнотам.

Академик считает, что шумиха вокруг якобы дефицита свежих купюр, вероятно, подогревается искусственно. Это выгодно финансовым организациям и посредникам, которые получают комиссию с каждого обменного или конверсионного действия.

Тосунян подчеркнул, что США никогда не проводили кампаний по принудительному обмену старых банкнот на новые. Поэтому граждане могут быть спокойны относительно действительности своих долларов, но должны быть готовы к тому, что некоторые участники рынка могут создавать искусственные сложности, пытаясь заработать на ненужных обменах.

«Поэтому, исходя из этого, вы можете быть спокойны, а с другой стороны, по дороге вам будут сотню сложностей создавать, чтобы какие-то комиссии за ненужные бесполезные обмены взимать. Это, к сожалению, на рынке имеет место быть», — заключил эксперт.