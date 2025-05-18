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18 мая, 09:45

Стала известна причина задержания блогера Мироса в ночном клубе Петербурга

«Mash на Мойке»: Рейд на выступлении Мироса вызван проверкой на пропаганду ЛГБТ*

Блогер Владос Мирос. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladosmiros

Блогер Владос Мирос. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladosmiros

Обычная клубная ночь в петербургском Department 57, наполненная громкой музыкой и танцующей толпой, для блогера Владоса Мироса обернулась неприятным сюрпризом. В разгар веселья в клуб ворвались сотрудники правоохранительных органов, сорвав вечеринку и задержав 25-летнего инфлюенсера непосредственно перед его запланированным выступлением. Причиной для внезапного визита полиции послужило подозрения на ЛГБТ*-пропаганду, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

В результате запланированный DJ-сет 25-летнего Владислава был отменён. Блогера и его подругу Алёну доставили в отделение полиции для дачи показаний, но вскоре отпустили. Во время проверки в клубе, где находилось 52 человека, не было обнаружено никакой запрёщенной радужной символики или литературы. С организатором мероприятия провели профилактическую беседу.

Силовики провели рейд в московских клубах по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде
Силовики провели рейд в московских клубах по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде

Напомним, что силовики задержали известного бьюти-блогера Владоса Мироса в клубе Department 57, расположенном на Конюшенной площади. Правоохранительные органы прервали его сет и проверили паспорта всех посетителей. Инфлюенсер, чья аудитория в одной из социальных сетей приближается к двум миллионам, пока не давал никаких комментариев по поводу произошедшего.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Алиса Хуссаин
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