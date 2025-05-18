Стала известна причина задержания блогера Мироса в ночном клубе Петербурга

Обычная клубная ночь в петербургском Department 57, наполненная громкой музыкой и танцующей толпой, для блогера Владоса Мироса обернулась неприятным сюрпризом. В разгар веселья в клуб ворвались сотрудники правоохранительных органов, сорвав вечеринку и задержав 25-летнего инфлюенсера непосредственно перед его запланированным выступлением. Причиной для внезапного визита полиции послужило подозрения на ЛГБТ*-пропаганду, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

В результате запланированный DJ-сет 25-летнего Владислава был отменён. Блогера и его подругу Алёну доставили в отделение полиции для дачи показаний, но вскоре отпустили. Во время проверки в клубе, где находилось 52 человека, не было обнаружено никакой запрёщенной радужной символики или литературы. С организатором мероприятия провели профилактическую беседу.

Напомним, что силовики задержали известного бьюти-блогера Владоса Мироса в клубе Department 57, расположенном на Конюшенной площади. Правоохранительные органы прервали его сет и проверили паспорта всех посетителей. Инфлюенсер, чья аудитория в одной из социальных сетей приближается к двум миллионам, пока не давал никаких комментариев по поводу произошедшего.