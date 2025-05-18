Весенние холода бьют по урожаю: Дачникам рассказали о простых способах защиты растений

Неожиданные весенние заморозки 2025 года нанесли удар по будущему урожаю в центральных и южных регионах России. Под угрозой плодовые культуры, находящиеся в фазе цветения или формирования завязей. Потери уже исчисляются десятками тысяч гектаров посевов. Однако существуют проверенные методы, которые помогут минимизировать ущерб или спасти пострадавшие растения. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

Чтобы защитить свои растения от холода, соорудите укрытие. Используйте нетканые материалы (спанбонд, агроволокно) или даже старые ткани. Важно, чтобы конструкция не касалась самих растений, иначе возможно обморожение в точках контакта.

Вам также поможет мульчирование. Слой соломы, травы или компоста вокруг стволов и на грядках помогает почве сохранить накопленное за день тепло, защищая корневую систему.

Обильный вечерний полив перед ожидаемым похолоданием создаёт вокруг растений влажный микроклимат, который отдаёт тепло медленнее воздуха.

Есть ещё способ задымления, но здесь надо быть предельно осторожным. Небольшие костры из влажных опилок или травы создают дымовую завесу, удерживающую тёплый воздух у поверхности земли. Строго соблюдайте меры пожарной безопасности.

Опрыскивайте растения фосфорно-калийными удобрениями за 1-2 дня до заморозков. Это повышает их устойчивость к холоду.

Если растения всё же пострадали, аккуратно удалите повреждённые части, подкормите их и временно притените от яркого солнца. Даже ослабленные холодом культуры часто способны оправиться и принести урожай при должном уходе.