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Регион
18 мая, 08:49

Путин заявил, что Россия уважает национальные интересы США

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Россия с уважением признаёт национальные интересы Соединённых Штатов и ожидает аналогичного отношения к своим приоритетам, отметил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Путин заявил, что Россия уважает национальные интересы США. Видео © Telegram / Зарубин

Он подчеркнул, что американский народ и его руководство имеют свои цели, которые Россия уважает, и выразил надежду на взаимное понимание и уважение интересов РФ со стороны США.

«У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы, и мы относимся к этому с уважением. Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», — заявил российский лидер.

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Также Путин заявил, что Россия стремится к долгосрочному миру, безопасности государства и защите прав русскоязычных украинцев как ключевому итогу специальной военной операции. По его словам, у России достаточно ресурсов, чтобы завершить операцию с достижением этих целей.

Оксана Попова
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