Путин заявил, что Россия уважает национальные интересы США
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Россия с уважением признаёт национальные интересы Соединённых Штатов и ожидает аналогичного отношения к своим приоритетам, отметил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Путин заявил, что Россия уважает национальные интересы США. Видео © Telegram / Зарубин
Он подчеркнул, что американский народ и его руководство имеют свои цели, которые Россия уважает, и выразил надежду на взаимное понимание и уважение интересов РФ со стороны США.
«У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы, и мы относимся к этому с уважением. Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», — заявил российский лидер.
Также Путин заявил, что Россия стремится к долгосрочному миру, безопасности государства и защите прав русскоязычных украинцев как ключевому итогу специальной военной операции. По его словам, у России достаточно ресурсов, чтобы завершить операцию с достижением этих целей.