Россия с уважением признаёт национальные интересы Соединённых Штатов и ожидает аналогичного отношения к своим приоритетам, отметил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Путин заявил, что Россия уважает национальные интересы США. Видео © Telegram / Зарубин

Он подчеркнул, что американский народ и его руководство имеют свои цели, которые Россия уважает, и выразил надежду на взаимное понимание и уважение интересов РФ со стороны США.

«У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы, и мы относимся к этому с уважением. Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», — заявил российский лидер.