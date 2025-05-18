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Регион
18 мая, 09:28

Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Над Крымом российские силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских дрона, заявили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в период с 09:30 до 11:00 по московскому времени 18 мая системы ПВО успешно нейтрализовали три беспилотника самолётного типа, принадлежавших Украине, в воздушном пространстве республики.

Женщина погибла в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в Курской области
Женщина погибла в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в Курской области

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по Васильевке в Запорожской области. В результате обстрела пострадали два человека. Оба мирных жителя получили осколочные ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Оксана Попова
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