Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Над Крымом российские силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских дрона, заявили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в период с 09:30 до 11:00 по московскому времени 18 мая системы ПВО успешно нейтрализовали три беспилотника самолётного типа, принадлежавших Украине, в воздушном пространстве республики.
Ранее стало известно, что подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по Васильевке в Запорожской области. В результате обстрела пострадали два человека. Оба мирных жителя получили осколочные ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.