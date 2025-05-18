Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника

Над Крымом российские силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских дрона, заявили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в период с 09:30 до 11:00 по московскому времени 18 мая системы ПВО успешно нейтрализовали три беспилотника самолётного типа, принадлежавших Украине, в воздушном пространстве республики.