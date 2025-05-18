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18 мая, 10:07

Дроны ВС РФ разнесли аэродром с американскими истребителями под Киевом

Российские БПЛА несколько часов атаковали аэродром ВСУ в Киевской области

Оператор дрона ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Оператор дрона ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Военный аэродром в Василькове Киевской области минувшей ночью подвергся многочасовой атаке российских беспилотников типа «Герань». Как сообщают военные телеграм-каналы, в результате массированного удара на площадке для стоянки авиационной техники ВСУ вспыхнул сильный пожар.

По данным российских военных, не исключается, что именно на данном аэродроме могут размещаться истребители F-16, переданные Украине от стран Запада.

Украинские СМИ сообщают, что всего в ночь на 18 мая по территории Украины было запущено 273 дрона с российской стороны.

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Ранее сообщалось, что российские войска задействовали рекордные 273 беспилотника «Герань» в ходе атаки на Киев и близлежащие области. Этот налёт стал самым масштабным с начала СВО, превысив предыдущий максимум в 267 дронов, зафиксированный в феврале.

Ольга Сливченко
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