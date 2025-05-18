Дроны ВС РФ разнесли аэродром с американскими истребителями под Киевом

Военный аэродром в Василькове Киевской области минувшей ночью подвергся многочасовой атаке российских беспилотников типа «Герань». Как сообщают военные телеграм-каналы, в результате массированного удара на площадке для стоянки авиационной техники ВСУ вспыхнул сильный пожар.

По данным российских военных, не исключается, что именно на данном аэродроме могут размещаться истребители F-16, переданные Украине от стран Запада.

Украинские СМИ сообщают, что всего в ночь на 18 мая по территории Украины было запущено 273 дрона с российской стороны.