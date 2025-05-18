В Мариуполе юные нахимовцы заложили аллею героев в рамках акции «Сад памяти»

На территории филиала Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе прошла Всероссийская акция «Сад памяти», посвящённая героям, освобождавшим город. Военнослужащие и юные нахимовцы высадили 12 саженцев крымской сосны, символизирующих вечную память о павших, и почтили их минутой молчания.

Акция «Сад памяти» в Мариуполе. Видео © Telegram / Минобороны России

Отдельно была почтена память двух героев: Фёдора Евгеньевича Котанова, бойца, освобождавшего город от нацистов в 1943 году, и Алексея Юрьевича Боброва, военнослужащего, павшего при обороне Мариуполя в ходе специальной военной операции в 2022 году.

В «Саду памяти» каждое посаженное дерево имеет именную табличку, чтобы увековечить имена героев и их подвиги для будущих поколений. К акции присоединились военнослужащие группировки «Восток», которые вместе с курсантами почтили память павших минутой молчания и приняли участие в посадке деревьев.