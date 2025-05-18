«Вода не успеет прогреться»: Синоптик рассказал, когда начнётся купальный сезон в Москве

Лето 2025 года обещает стать исключительно знойным в Москве и области. Однако, несмотря на прогнозы жары, торопиться с водными процедурами не стоит. По мнению синоптика Александра Ильина, оптимальный момент для старта купального сезона наступит лишь с середины июня. Об этом он сообщил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт поясняет, что май, хоть и порадует отдельными тёплыми днями, в целом окажется прохладнее обычного — на два-три градуса ниже климатической нормы. Этого недостаточно для полноценного прогрева водоёмов.

Июнь стартует с высоких температур, ожидается до +27 градусов. Многие, вероятно, захотят окунуться уже в первых числах. Тем не менее, синоптик предупреждает: кратковременное похолодание в середине месяца может замедлить прогрев воды.

«Думаю, что многие в первых числах уже начнут купаться, но самое оптимальное время — это примерно после 10 июня», — считает Ильин.