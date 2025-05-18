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Регион
18 мая, 10:22

ПВО Украины оказалась бессильной перед БПЛА-атакой на аэродром под Киевом

Поддубный: ПВО Украины не смогла отразить атаку дронов на аэродром под Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

В ночь на 18 мая российские войска осуществили масштабную атаку на территорию Украины, задействовав беспрецедентное количество дронов «Герань» — 273 единицы. По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, украинская ПВО оказалась неспособна эффективно противостоять этому удару.

«Украинская ПВО не смогла отразить ночную атаку дронов по целям в столичном регионе», — написал Поддубный в телеграм-канале.

Он отметил, что наиболее интенсивные атаки были направлены на Киев и Киевскую область. Особое внимание, по словам военкора, было уделено военному аэродрому в Василькове, где, как утверждается, находятся американские истребители F-16.

Украинские СМИ утверждают, что значительное число дронов было сбито, но при этом более 60 беспилотников поразили цели в Киевской области.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ задействовали рекордные 273 беспилотника «Герань» в ходе атаки на Киев и близлежащие области. Этот налёт стал самым масштабным с начала СВО, превысив предыдущий максимум в 267 дронов, зафиксированный в феврале.

Наталья Демьянова
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