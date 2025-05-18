«Может затопить нижние этажи»: Сантехник рассказал, как справиться с протечкой в квартире

Плановые отключения горячей воды в столице — ежегодная данность. Однако этот период может обернуться для горожан неприятными сюрпризами в виде протечек. О том, как действовать в таких ситуациях, рассказал эксперт в сфере ЖКХ и сантехник Игорь Мельников в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, после того как из крана перестаёт течь горячая вода, под ударом оказываются полотенцесушитель и счётчик горячего водоснабжения. Заметив здесь капли или течь, первое, что нужно сделать – немедленно перекрыть вентили на этих приборах. Далее следует связаться с вашей управляющей компанией для устранения неполадки.

Если утечка возникла до запорной арматуры, то есть до самого крана, то самостоятельно справиться не получится – необходима помощь аварийной службы. Причина проста: придётся перекрывать стояки горячей и холодной воды в подвальном помещении.

Промедление в такой ситуации чревато серьёзными последствиями. Эксперт предупреждает: если прорыв случился, например, на пятом этаже, под угрозой затопления оказываются все нижние квартиры.

Кроме того, недавно завершившийся отопительный сезон также может сказаться на состоянии радиаторов.

«При протечке радиаторов также нужно закрыть краны на них. В старых домах кранов на радиаторе может и не быть, в таком случае нужно сразу вызывать аварийную службу», — заключил Мельников.