Льва Яшина признали лучшим вратарём в истории футбола

Лев Яшин, бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР, был удостоен звания лучшего вратаря в истории футбола по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лев Яшин — легендарный вратарь, чьи достижения навсегда вписаны в историю футбола. Он завоевал золото Олимпиады (1956) и чемпионата Европы (1960) в составе сборной СССР. Яшин — единственный вратарь, удостоенный престижнейшей награды «Золотой мяч». Пять раз он приводил «Динамо» к победе в чемпионате СССР и трижды – в Кубке. В знак признания его величия, France Football учредил трофей имени Льва Яшина, вручаемый лучшему вратарю мира.