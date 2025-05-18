Льва Яшина признали лучшим вратарём в истории футбола
IFFHS признала Льва Яшина лучшим вратарём всех времён
Лев Яшин. Обложка © РИА «Новости» / С. Соловьёв
Лев Яшин, бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР, был удостоен звания лучшего вратаря в истории футбола по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики). Об этом сообщает пресс-служба организации.
На втором месте оказался итальянец Джанлуиджи Буффон, за ним следует немец Мануэль Нойер.
Лев Яшин — легендарный вратарь, чьи достижения навсегда вписаны в историю футбола. Он завоевал золото Олимпиады (1956) и чемпионата Европы (1960) в составе сборной СССР. Яшин — единственный вратарь, удостоенный престижнейшей награды «Золотой мяч». Пять раз он приводил «Динамо» к победе в чемпионате СССР и трижды – в Кубке. В знак признания его величия, France Football учредил трофей имени Льва Яшина, вручаемый лучшему вратарю мира.
Кстати, в прошлом году знаменитого советского вратаря Льва Яшина признали лучшим вратарём в истории по версии британского издания FourFourTwo.