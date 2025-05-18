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18 мая, 11:36

Льва Яшина признали лучшим вратарём в истории футбола

IFFHS признала Льва Яшина лучшим вратарём всех времён

Лев Яшин. Обложка © РИА «Новости» / С. Соловьёв

Лев Яшин. Обложка © РИА «Новости» / С. Соловьёв

Лев Яшин, бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР, был удостоен звания лучшего вратаря в истории футбола по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики). Об этом сообщает пресс-служба организации.

На втором месте оказался итальянец Джанлуиджи Буффон, за ним следует немец Мануэль Нойер.

Лев Яшин — легендарный вратарь, чьи достижения навсегда вписаны в историю футбола. Он завоевал золото Олимпиады (1956) и чемпионата Европы (1960) в составе сборной СССР. Яшин — единственный вратарь, удостоенный престижнейшей награды «Золотой мяч». Пять раз он приводил «Динамо» к победе в чемпионате СССР и трижды – в Кубке. В знак признания его величия, France Football учредил трофей имени Льва Яшина, вручаемый лучшему вратарю мира.

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Кстати, в прошлом году знаменитого советского вратаря Льва Яшина признали лучшим вратарём в истории по версии британского издания FourFourTwo.

Мария Любицкая
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