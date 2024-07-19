Льва Яшина объявили лучшим вратарём в истории

Знаменитый советский вратарь Лев Яшин был признан лучшим вратарём в истории по версии британского издания FourFourTwo. В опубликованном рейтинге средства массовой информации из Соединённого Королевства всего фигурируют 32 фамилии.

В пятёрке лучших оказались немец Мануэль Нойер, англичанин Гордон Бэнкс и два испанца — Икер Касильяс и Рикардо Самора. Стоит отметить, что также в списке присутствует бывший вратарь московского "Спартака" Риант Дасаев. Ему досталось 14-е место.

Напомним, что у Льва Яшина во время его спортивной карьеры было прозвище "чёрный паук". В составе сборной СССР он становился чемпионом Европы в 1960 году, а также выиграл Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году. Помимо этого, легенда советского футбола был первым в мире голкипером, который удостоился "Золотого мяча".