Льва Яшина объявили лучшим вратарём в истории
Лев Яшин стал лучшим вратарём в истории по версии FourFourTwo
Легенда советского футбола, вратарь Лев Яшин. Обложка © ТАСС / Валентин Мастюков
Знаменитый советский вратарь Лев Яшин был признан лучшим вратарём в истории по версии британского издания FourFourTwo. В опубликованном рейтинге средства массовой информации из Соединённого Королевства всего фигурируют 32 фамилии.
В пятёрке лучших оказались немец Мануэль Нойер, англичанин Гордон Бэнкс и два испанца — Икер Касильяс и Рикардо Самора. Стоит отметить, что также в списке присутствует бывший вратарь московского "Спартака" Риант Дасаев. Ему досталось 14-е место.
Напомним, что у Льва Яшина во время его спортивной карьеры было прозвище "чёрный паук". В составе сборной СССР он становился чемпионом Европы в 1960 году, а также выиграл Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году. Помимо этого, легенда советского футбола был первым в мире голкипером, который удостоился "Золотого мяча".
Ранее Life.ru писал, что 14 июля сборная Испании победила Англию в финале Евро-2024 и стала новым чемпионом Европы. По итогам турнира лучшим игроком был признан полузащитник "красной фурии" Родри.