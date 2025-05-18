Не только биология: Социолог раскрыл, почему мужчины живут меньше женщин

В России мужчины живут в среднем на десять лет меньше женщин. Социолог Александр Ткачёв объясняет: дело не столько в биологии (её вклад минимален), сколько в образе жизни и социальных установках. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.ru».

Мужчины чаще заняты на рискованных работах, злоупотребляют алкоголем и курят. Но главная проблема глубже. Социум часто внушает: обращаться к врачу – признак слабости. Это ведёт к игнорированию симптомов и позднему лечению серьёзных болезней (сердце, онкология).

К тому же, мужчины несут бремя финансовой ответственности, страдают от стресса, реже проходят профилактику и имеют менее прочные социальные связи, особенно после завершения карьеры, в отличие от женщин, более активно заботящихся о здоровье как своём, так и своих близких.

Разрыв сокращается (с 13 до 10 лет) благодаря мерам против курения и алкоголя, популяризации ЗОЖ. Но для прогресса нужны системные изменения: преодоление стигмы мужского здоровья, развитие профилактики, повышение безопасности труда.

«Например, в регионах с развитыми корпоративными программами профилактики (Татарстан, Ямал) мужская продолжительность жизни растёт быстрее среднего. Но без перераспределения семейных ролей и мужских «антистресс-стратегий» даже лучшие законы будут работать вполсилы», — заключил эксперт.