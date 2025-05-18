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18 мая, 11:54

«Была жизненно необходима»: Борец Власов рассказал о роли олимпийской медали в судьбе

Борец Власов: Золото Олимпиады — седые волосы матери и нервы брата

Роман Власов. Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Роман Власов. Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Легендарный борец греко-римского стиля, обладатель множества титулов, включая две олимпийские золотые медали и три победы на чемпионатах мира Роман Власов рассказал о том, каким трудом далась ему победа на Играх. Также он сообщил о готовности отдать своих детей в профессиональный спорт, несмотря на изнурительные тренировки.

«Обязательно отдам детей в спорт. Цена побед очень высока! Многочисленные травмы. Расшатанные нервы брата. Седые волосы моей мамы. Это обратная, невидимая сторона золотой олимпийской медали. Мне медаль была жизненно необходима с шестилетнего возраста», — заявил спортсмен в беседе с «Газетой.ru».

Власов убеждён, что все тяготы и лишения, с которыми он сам столкнулся на пути к успеху, были оправданы его достижениями. Подтверждением его слов служат не только олимпийские и мировые триумфы, но и четыре золотые медали чемпионата Европы, а также почётное звание заслуженного мастера спорта России.

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Напомним, что МОК (Международный олимпийский комитет) продолжает консультации со спортивными федерациями по вопросу участия российских атлетов в зимней Олимпиаде 2026 года. Спортивный директор организации Кит Макконнелл подчеркнул, что МОК по-прежнему считает несправедливым возлагать ответственность за действия властей на спортсменов.

Алиса Хуссаин
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