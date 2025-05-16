Международная федерация баскетбола продлила отстранение России до лета 2025 года

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) продлил отстранение российских и белорусских клубов и сборных от участия в соревнованиях до августа 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Заседание прошло в Бахрейне. Отстранение продолжится до следующего собрания исполкома FIBA, запланированного на август 2025 года.

Напомним, в марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от соревнований из-за ситуации на Украине. Российские клубы также не участвуют в матчах, организованных Евролиганом.