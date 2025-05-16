Международная федерация баскетбола продлила отстранение России до лета 2025 года
FIBA продлила отстранение российской сборной. Обложка © russiabasket.ru
Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) продлил отстранение российских и белорусских клубов и сборных от участия в соревнованиях до августа 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.
Заседание прошло в Бахрейне. Отстранение продолжится до следующего собрания исполкома FIBA, запланированного на август 2025 года.
Напомним, в марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от соревнований из-за ситуации на Украине. Российские клубы также не участвуют в матчах, организованных Евролиганом.
Ранее появилась информация, что Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает обсуждения с федерациями зимних видов спорта касательно участия российских атлетов в Играх 2026 года. Спортивный директор МОК Кит Макконнелл отметил, что организация придерживается мнения, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств.