Опасные «дыры»: Эксперт рассказала, почему важно регулярно обновлять приложения

Если вы постоянно игнорируете уведомления об обновлении приложений, это может поставить под угрозу ваше устройство. Инженер-эксперт по автоматизированному тестированию Эльвира Хусаинова в беседе с «Газетой.ru» сообщила, что апдейт даёт не просто новые функции, а обеспечивает критически важную цифровую защиту.

Каждое обновление устраняет уязвимости – «дыры», которые хакеры активно ищут для взлома. Оставляя старую версию, вы сами открываете им доступ к своим данным и финансам.

Особенно это важно для банковских приложений. Актуальная версия – ваш главный барьер против мошенников и кражи денег.

Игнорирование апдейтов – прямой путь к утечке данных, взлому аккаунтов или даже потере средств. Воспринимайте обновление как обязательную меру безопасности, а не просто техническую рутину. Обновитесь сразу, чтобы обезопасить себя.

«Обновления — это как антивирус, бронежилет и пожарная сигнализация в одном. И если уж держать в кармане дорогой телефон последней модели, необходимо быть защищённым», — заключила Хусаинова.