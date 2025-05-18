Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 12:09

Одна голова — несколько профессий: Эксперт объяснила рыночный тренд на поливоркинг

HR-директор Столповских: Совмещение нескольких профессий снижает выгорание

Обложка © Shutterstock /FOTOODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock /FOTOODOM / Studio Romantic

На рынке труда крепнет новый тренд — поливоркинг. Профессионалы объединяют сразу несколько, порой совершенно разных, сфер деятельности, стремясь увеличить доход и расширить свой арсенал навыков. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на HR-директора сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Камиллу Столповских.

Это явление получило мощный импульс благодаря удалённой работе и фрилансу. Сегодня для многих это не просто способ быстрее найти себя или избежать рутины, но и застраховаться от нестабильности. Как отмечает эксперт, поливоркинг — это синоним свободы и гибкости. Он позволяет управлять разными занятиями и графиком, не тратя годы на последовательный поиск оптимального варианта, а совмещая роли одновременно.

Но несет ли такая многозадачность риски? Бизнес пока смотрит настороженно. Есть опасения, что поливоркеры менее ответственны или недостаточно квалифицированы. Однако часто это наоборот: такие специалисты обладают широким кругозором, комплексным подходом и отлично развитыми «мягкими» навыками. Вопросы загрузки и надёжности решаются прозрачными договорённостями и чёткими документами, где фиксируются все условия.

Потенциал заработка у «поливоркеров» весьма высок. Ключ к успеху — сильный личный бренд, грамотное портфолио, умение выстраивать процессы, жесткий тайм-менеджмент и, конечно, выбор прибыльных ниш, например, в IT.

Россиянам предсказали рекордный рост зарплат в ближайшие годы
Россиянам предсказали рекордный рост зарплат в ближайшие годы

Учитывая ситуацию с нехваткой кадров на рынке, работодатели стали прибегать к стратегии «тихого найма». Так, рабочие обязанности на какой-либо должности распределяются между уже нанятыми сотрудниками. В этой схеме выигрывают все, но и минусы у неё тоже есть.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar