Одна голова — несколько профессий: Эксперт объяснила рыночный тренд на поливоркинг

На рынке труда крепнет новый тренд — поливоркинг. Профессионалы объединяют сразу несколько, порой совершенно разных, сфер деятельности, стремясь увеличить доход и расширить свой арсенал навыков. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на HR-директора сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Камиллу Столповских.

Это явление получило мощный импульс благодаря удалённой работе и фрилансу. Сегодня для многих это не просто способ быстрее найти себя или избежать рутины, но и застраховаться от нестабильности. Как отмечает эксперт, поливоркинг — это синоним свободы и гибкости. Он позволяет управлять разными занятиями и графиком, не тратя годы на последовательный поиск оптимального варианта, а совмещая роли одновременно.

Но несет ли такая многозадачность риски? Бизнес пока смотрит настороженно. Есть опасения, что поливоркеры менее ответственны или недостаточно квалифицированы. Однако часто это наоборот: такие специалисты обладают широким кругозором, комплексным подходом и отлично развитыми «мягкими» навыками. Вопросы загрузки и надёжности решаются прозрачными договорённостями и чёткими документами, где фиксируются все условия.

Потенциал заработка у «поливоркеров» весьма высок. Ключ к успеху — сильный личный бренд, грамотное портфолио, умение выстраивать процессы, жесткий тайм-менеджмент и, конечно, выбор прибыльных ниш, например, в IT.