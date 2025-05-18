В украинском городе Сумы неизвестные под покровом ночи написали на стене альтанки девиз спецназа «Ахмат» ВС РФ: «Ахмат — сила». Местная полиция не смогла найти пророссийских «нарушителей». Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«В Сумах нас ждут наши братья. На изящном архитектурном сооружении — альтанке — расположенном на Покровской площади в центре Сум, не менее изящно изображён боевой девиз спецназа «Ахмат» МО РФ — «Ахмат — сила!» — поделился он в телеграм-канале.

Алаудинов также назвал Сумы русским городом и пообещал жителям, что Россия обязательно придёт и освободит их от нацистского гнёта. «Ждите нас, братья! Мы не забыли про вас», — написал он в конце.