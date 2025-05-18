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18 мая, 12:47

Полузащитник «Зенита» купил Brabus сразу после победы над «Нижним Новгородом»

«Постньюс»: Игрок «Зенита» купил авто за ₽22 млн за два тура до конца сезона РПЛ

Андрей Мостовой. Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Андрей Мостовой. Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой стал владельцем престижного Mercedes-Benz G800 Brabus, сообщает издание «Постньюс». Приблизительная цена этой иномарки составляет 22 миллиона рублей.

Внедорожник немецкого производства, выпущенный в 2022 году и обладающий мощностью 585 лошадиных сил, был зарегистрирован на имя футболиста 5 мая. Это произошло на следующий день после победного матча «Зенита» против «Нижнего Новгорода», в котором Мостовой вышел на замену на 57-й минуте, но не забил ни одного гола в ворота противника.

Новая машина футболиста. Фото © «Постньюс»

Новая машина футболиста. Фото © «Постньюс»

За один тур до завершения сезона Российской Премьер-лиги «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице. Судьба чемпионства решится в выездном матче петербургской команды против «Ростова». Поражение в этой игре может лишить «Зенит» титула, отдав его «Краснодару».

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Ранее сообщалось, что полузащитник махачкалинского «Динамо» Кирилл Зинович отправится служить в армию Белоруссии. Футболист уже принял присягу и воспользовался увольнительной, чтобы сыграть в матче против «Зенита».

Алиса Хуссаин
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