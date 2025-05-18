Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы
Гроза накроет столицу в ближайшие часы. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Метеорологи передали жителям столицы срочное предупреждение: в ближайшие часы и до 9 вечера в Москве ожидается гроза с дождём. Также по информации городского хозяйства столицы, ветер может усилиться — его порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Всех жителей Московского региона предостерегли и предупредили об опасности. Также метеорологи напомнили, что во время грозы категорически запрещено стоять под деревьями, а автомобилистам посоветовали не парковаться вблизи шатких конструкций и растительности.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что в ближайшие семь дней аномальная жара не угрожает большинству регионов страны. Погода будет стабильной и комфортной практически на всей территории России, оставаясь в рамках сезонных норм без резких колебаний. Единственное место, где температура может превысить +30°C, — это Алтайский край и Республика Алтай.