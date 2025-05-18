Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

Метеорологи передали жителям столицы срочное предупреждение: в ближайшие часы и до 9 вечера в Москве ожидается гроза с дождём. Также по информации городского хозяйства столицы, ветер может усилиться — его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Всех жителей Московского региона предостерегли и предупредили об опасности. Также метеорологи напомнили, что во время грозы категорически запрещено стоять под деревьями, а автомобилистам посоветовали не парковаться вблизи шатких конструкций и растительности.