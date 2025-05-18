Повисший на «самом опасном мосту в России» грузовик попал на видео

На Витимском мосту в Бурятии, снискавшем славу «самого опасного в России», произошёл страшный инцидент: грузовик едва не сорвался в бездну, повиснув над обрывом. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

Грузовик, повисший на мосту. Видео © Telegram / «Весь Улан-Удэ»

На видеозаписи видно, что грузовик частично съехал с моста, и два его колеса оказались в воздухе. По информации, предоставленной авторами канала, от падения машину и водителя удержала специальная ниша в конструкции моста.

«Как проходила спасательная операция, осталось секретом. Но у водителя явно крепкие нервы», — говорится в сообщении.

Витимский мост, согласно общедоступным источникам, был возведён в начале 1980-х как временная железнодорожная переправа на время строительства постоянного моста в рамках проекта БАМ. Постоянный мост был достроен в 1989 году.