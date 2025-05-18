Повисший на «самом опасном мосту в России» грузовик попал на видео
«Весь Улан-Удэ»: Появилось видео из Бурятии с грузовиком, повисшем на мосту
На Витимском мосту в Бурятии, снискавшем славу «самого опасного в России», произошёл страшный инцидент: грузовик едва не сорвался в бездну, повиснув над обрывом. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».
Грузовик, повисший на мосту. Видео © Telegram / «Весь Улан-Удэ»
На видеозаписи видно, что грузовик частично съехал с моста, и два его колеса оказались в воздухе. По информации, предоставленной авторами канала, от падения машину и водителя удержала специальная ниша в конструкции моста.
«Как проходила спасательная операция, осталось секретом. Но у водителя явно крепкие нервы», — говорится в сообщении.
Витимский мост, согласно общедоступным источникам, был возведён в начале 1980-х как временная железнодорожная переправа на время строительства постоянного моста в рамках проекта БАМ. Постоянный мост был достроен в 1989 году.
Ранее Life.ru писал, что на территории турбазы «Ирингай» в Дагестане погибла туристка из Нижнего Новгорода. Во время прогулки по территории она упала с трёхметрового обрыва, который не был огорожен и находился в тёмном месте.
Telegram / «Весь Улан-Удэ»