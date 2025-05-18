Фон дер Ляйен назвала предстоящую неделю решающей для Украины

На встрече с вице-президентом США Джей ди Вэнсом в Риме глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующая неделя окажется «решающей» для будущего Украины. Она отметила, что Европу и США объединяет стремление к «справедливому и прочному миру». Также фон дер Ляйен поблагодарила представителя американской стороны за приверженность к прекращению боевых действий.

«Сейчас, безусловно, важно, чтобы мы продвигались вперед, и я думаю, что следующая неделя будет иметь решающее значение в этом отношении», — цитирует главу ЕК издание La Repubblica.

Вэнс признал наличие торговых и других разногласий между США и ЕС, отметив, что это обычное явление для близких союзников. При этом он подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему является важным партнером для Америки, с которым существует обширная повестка совместной работы и множество точек соприкосновения.