Фон дер Ляйен назвала предстоящую неделю решающей для Украины
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
На встрече с вице-президентом США Джей ди Вэнсом в Риме глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующая неделя окажется «решающей» для будущего Украины. Она отметила, что Европу и США объединяет стремление к «справедливому и прочному миру». Также фон дер Ляйен поблагодарила представителя американской стороны за приверженность к прекращению боевых действий.
«Сейчас, безусловно, важно, чтобы мы продвигались вперед, и я думаю, что следующая неделя будет иметь решающее значение в этом отношении», — цитирует главу ЕК издание La Repubblica.
Вэнс признал наличие торговых и других разногласий между США и ЕС, отметив, что это обычное явление для близких союзников. При этом он подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему является важным партнером для Америки, с которым существует обширная повестка совместной работы и множество точек соприкосновения.
Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио провели встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане. Контакт состоялся после участия Зеленского в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV. Одной из тем, затронутых в ходе беседы, стал анонсированный на 19 мая телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.