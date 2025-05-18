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18 мая, 16:40

Названа предварительная причина смерти клавишника МакSим и «Ленинграда»

Mash: Причиной инсульта у клавишника Иванова мог стать разрыв аневризмы

Дмитрий Иванов. Обложка © VK / Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов. Обложка © VK / Дмитрий Иванов

Клавишник Дмитрий Иванов, работавший с группами «Ленинград» и певицей МакSим, перенёс обширный инсульт, предположительно, из-за разрыва аневризмы. Об этом сообщает Mash.

По словам Анны, сестры исполнителя, Дмитрий, несмотря на кровоизлияние в мозг, продержался в реанимации три недели, что, по её мнению, стало возможным благодаря его крепкому здоровью. Она отметила, что в подобных случаях летальный исход обычно наступает гораздо быстрее.

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В конце апреля 41-летний Иванов перенёс обширный инсульт, после чего находился в коме. Несмотря на усилия врачей, он умер сегодня утром, не приходя в сознание.

Наталья Демьянова
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