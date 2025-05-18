Названа предварительная причина смерти клавишника МакSим и «Ленинграда»

Клавишник Дмитрий Иванов, работавший с группами «Ленинград» и певицей МакSим, перенёс обширный инсульт, предположительно, из-за разрыва аневризмы. Об этом сообщает Mash.





По словам Анны, сестры исполнителя, Дмитрий, несмотря на кровоизлияние в мозг, продержался в реанимации три недели, что, по её мнению, стало возможным благодаря его крепкому здоровью. Она отметила, что в подобных случаях летальный исход обычно наступает гораздо быстрее.