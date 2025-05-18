Названа предварительная причина смерти клавишника МакSим и «Ленинграда»
Mash: Причиной инсульта у клавишника Иванова мог стать разрыв аневризмы
Дмитрий Иванов. Обложка © VK / Дмитрий Иванов
Клавишник Дмитрий Иванов, работавший с группами «Ленинград» и певицей МакSим, перенёс обширный инсульт, предположительно, из-за разрыва аневризмы. Об этом сообщает Mash.
По словам Анны, сестры исполнителя, Дмитрий, несмотря на кровоизлияние в мозг, продержался в реанимации три недели, что, по её мнению, стало возможным благодаря его крепкому здоровью. Она отметила, что в подобных случаях летальный исход обычно наступает гораздо быстрее.
В конце апреля 41-летний Иванов перенёс обширный инсульт, после чего находился в коме. Несмотря на усилия врачей, он умер сегодня утром, не приходя в сознание.