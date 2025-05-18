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18 мая, 16:53

Зеленский написал письмо Трампу

Зеленский предложил Трампу рассмотреть возможности взаимодействия в сфере ОПК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский по итогам встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио проявил инициативу и направил американскому лидеру Дональду Трампу личное письмо. В нём он представил свои идеи по расширению двустороннего сотрудничества между Украиной и США в сферах обороны и торговли. Подробности предложений, содержащихся в письме, не обнародованы.

«Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах», — говорится в сообщении офиса Зеленского.

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Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио провели встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане. Контакт состоялся после участия Зеленского в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV. Одной из тем, затронутых в ходе беседы, стал анонсированный на 19 мая телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Наталья Демьянова
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