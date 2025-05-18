Зеленский написал письмо Трампу

Владимир Зеленский по итогам встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио проявил инициативу и направил американскому лидеру Дональду Трампу личное письмо. В нём он представил свои идеи по расширению двустороннего сотрудничества между Украиной и США в сферах обороны и торговли. Подробности предложений, содержащихся в письме, не обнародованы.

«Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах», — говорится в сообщении офиса Зеленского.