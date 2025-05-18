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18 мая, 18:54

Украина стала яблоком раздора между Макроном и Мелони, узнали СМИ

FT: Канцлер Германии Мерц попытался уладить конфликт между Мелони и Макроном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Канцлер Германии Фридрих Мерц предпринял попытку снизить накал в остром дипломатическом конфликте между Римом и Парижем, вызванном исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони из круга европейских лидеров, координирующих политику по Украине. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

В материале говорится, что 17 мая прошла встреча между Мерцем и Мелони. По информации источников, переговоры были направлены на снижение градуса напряжённости и восстановление рабочих отношений между государствами.

Разногласия возникли из-за дипломатического упущения: Мелони не была привлечена к регулярным консультациям между лидерами ЕС и Белым домом по украинскому кризису. Это произошло после её заявления о том, что она не участвовала ни в переговорах с Владимиром Зеленским, ни в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где, по некоторым данным, обсуждался вопрос об отказе от отправки американских войск на Украину.

Французский лидер Эмманюэль Макрон резко отреагировал на заявление Мелони, обвинив её в распространении ложной информации. По его утверждению, вопрос о развёртывании западных войск на территории Украины не поднимался в ходе переговоров.

На этом фоне Германия оказалась в роли посредника, стремящегося предотвратить углубление разногласий внутри европейского сообщества перед важными внешнеполитическими решениями.

Мерц захотел позвонить Трампу перед его разговором с Путиным
Мерц захотел позвонить Трампу перед его разговором с Путиным

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность направления военных контингентов стран НАТО или ЕС на Украину. После двусторонних переговоров с Джорджей Мелони он подчеркнул, что этот вопрос даже не обсуждается в политических кругах.

Андрей Васильев
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