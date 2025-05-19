В Белом доме рассказали, о чём Зеленский тайно говорил с Вэнсом и Рубио в Риме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио обсудили с главарём киевского режима Владимиром Зеленским текущую ситуацию на переговорах по мирному урегулированию конфликта. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, опубликованном по итогам встречи в Риме.

Согласно документу, стороны «обсудили общую цель прекращения конфликта» и обменялись последней информацией о ходе переговоров, касающихся установления режима прекращения огня и обеспечения устойчивого мира. Встреча состоялась 18 мая — в тот же день Вэнс и Рубио приняли участие в инаугурационной мессе понтификата Папы Римского Льва XIV, прошедшей в Ватикане.

За два дня до этого, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и Украины. По итогам встречи стороны договорились об обмене военнопленными по схеме «1000 на 1000», согласовали предварительное видение параметров возможного прекращения огня и подтвердили намерение продолжить диалог. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, выразил удовлетворение результатами встречи. Он также отметил, что Киев хочет провести прямые переговоры между Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Этот запрос, по словам Мединского, был принят Москвой к сведению.