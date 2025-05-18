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18 мая, 11:40

Договорённости о месте и дате второго раунда переговоров РФ и Киева пока нет

РИАН: Дата и место следующего раунда переговоров РФ и Киева ещё не назначены

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

Окончательное решение о месте и сроках проведения следующего раунда российско-украинских переговоров ещё не принято. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомлённый источник.

«Информация о новом раунде пока не поступала», — сказал собеседник агентства.

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Напомним, что в пятницу в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

Мария Любицкая
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