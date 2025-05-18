Договорённости о месте и дате второго раунда переговоров РФ и Киева пока нет
РИАН: Дата и место следующего раунда переговоров РФ и Киева ещё не назначены
Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России
Окончательное решение о месте и сроках проведения следующего раунда российско-украинских переговоров ещё не принято. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомлённый источник.
«Информация о новом раунде пока не поступала», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что в пятницу в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».