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Регион
18 мая, 21:08

Израиль откроет «гуманитарный коридор» для продовольствия в Газе

Израиль заявил о намерении обеспечить поставки продовольствия в сектор Газа

Флаг Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

Флаг Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

Власти Израиля приняли решение о разрешении ввоза «базового объёма» продовольствия в сектор Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Решение принято «по рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС». Целью является предотвращение кризиса с голодом среди населения Газы.

«Израиль предоставит населению базовый объём продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса с голодом в секторе Газа», — говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что израильская армия проводит масштабную наземную операцию в секторе Газа. Операция «Колесницы Гедеона» направлена на окончательный разгром палестинского движения ХАМАС и охватывает северную и южную части анклава.

Антон Голыбин
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