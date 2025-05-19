Израиль откроет «гуманитарный коридор» для продовольствия в Газе

Власти Израиля приняли решение о разрешении ввоза «базового объёма» продовольствия в сектор Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Решение принято «по рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС». Целью является предотвращение кризиса с голодом среди населения Газы.

«Израиль предоставит населению базовый объём продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса с голодом в секторе Газа», — говорится в заявлении.