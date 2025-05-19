Макрона назвали самовлюблённым идиотом из-за поведения на саммите в Албании

Французский политик Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эмманюэля Макрона за его излишнюю весёлость на саммите Европейского политического сообщества в Албании. Соответствующее сообщение появилось в соцсети X.

«Угадайте, кто единственный идиот, полностью влюблённый в себя, который показывает два больших пальца вверх с глупым удовольствием?!» — написал политик, задаваясь риторическим вопросом.

Ранее сообщалось, что на том же саммите Европейского политического сообщества в Албании президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внезапно схватил за палец французского коллегу. Инцидент вызвал интерес у участников и журналистов. По словам очевидцев, Эрдогану не понравилась фамильярность Макрона, и таким образом он показал президенту Франции, «где его место».