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18 мая, 23:07

Макрона назвали самовлюблённым идиотом из-за поведения на саммите в Албании

Политик Филиппо раскритиковал Макрона за поведение на саммите в Албании

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Французский политик Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эмманюэля Макрона за его излишнюю весёлость на саммите Европейского политического сообщества в Албании. Соответствующее сообщение появилось в соцсети X.

«Угадайте, кто единственный идиот, полностью влюблённый в себя, который показывает два больших пальца вверх с глупым удовольствием?!» — написал политик, задаваясь риторическим вопросом.

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Ранее сообщалось, что на том же саммите Европейского политического сообщества в Албании президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внезапно схватил за палец французского коллегу. Инцидент вызвал интерес у участников и журналистов. По словам очевидцев, Эрдогану не понравилась фамильярность Макрона, и таким образом он показал президенту Франции, «где его место».

Антон Голыбин
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