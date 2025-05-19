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Регион
19 мая, 00:22

Стармер обсудил Украину в разговоре с рядом европейских лидеров

Reuters: Стармер провёл беседу с Трампом, Макроном, Мерцем и Мелони

Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным премьер-министр Великобритании Кир Стармер провёл беседу с рядом европейских лидеров. По данным агентства Reuters, в обсуждении приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также хозяин Белого дома.

Как сообщили в канцелярии британского премьера, главной темой разговора стало украинское урегулирование. Участники подчеркнули необходимость немедленного и безусловного прекращения огня на территории Украины. Также прозвучал призыв к Москве — серьёзно отнестись к возможным мирным переговорам. Кроме того, европейские лидеры заявили о готовности ввести новые экономические ограничения против России, если РФ откажется вести конструктивный диалог о прекращении боевых действий.

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Сам Трамп ранее сообщил, что его беседа с Путиным запланирована на 19 мая. Американский лидер намерен затронуть два ключевых вопроса — ситуацию на Украине и торговые отношения. После разговора с президентом России республиканец собирается провести переговоры с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.

Андрей Васильев
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