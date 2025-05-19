Стармер обсудил Украину в разговоре с рядом европейских лидеров

Накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным премьер-министр Великобритании Кир Стармер провёл беседу с рядом европейских лидеров. По данным агентства Reuters, в обсуждении приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также хозяин Белого дома.

Как сообщили в канцелярии британского премьера, главной темой разговора стало украинское урегулирование. Участники подчеркнули необходимость немедленного и безусловного прекращения огня на территории Украины. Также прозвучал призыв к Москве — серьёзно отнестись к возможным мирным переговорам. Кроме того, европейские лидеры заявили о готовности ввести новые экономические ограничения против России, если РФ откажется вести конструктивный диалог о прекращении боевых действий.