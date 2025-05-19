«Просто выспись»: Россияне назвали топ-3 раздражающих советов по борьбе с усталостью

Проблема снижения работоспособности днём остаётся актуальной для многих. Состояние сонливости по утрам, упадок сил в середине дня и ощущение изнеможения ближе к вечеру знакомы большинству. Компания DDX Fitness провела исследование, чтобы выяснить, как россияне остаются в тонусе в повседневной жизни. Результаты опроса публикует Life.ru.

Утренние ритуалы: Движение и свежий воздух Самым популярным методом «включения» по утрам граждане назвали физическую активность: 26% отдают предпочтение зарядке или упражнениям, кофе и крепкий чай предпочитают 23%. Контрастный душ и музыка с танцами делят третью строчку (по 19%), а 11% просто выходят на короткую прогулку.

«Зарядка активирует симпато-адреналовую систему — это наш внутренний механизм включения. Даже простые упражнения с утра помогают «разбудить» не только мышцы, но и мозг. А если добавить сюда контрастный душ или дыхательную практику — бодрость обеспечена минимум на полдня», — объясняет тренер Алёна Аверьянова.

Регулярность и виды тренировок Большинство опрошенных — 75% — тренируются несколько раз в неделю, 15% делают это ежедневно. В Москве 21% занимается спортом каждый день, что связано с большим числом фитнес-клубов и беговых сообществ. В южных регионах и Поволжье предпочитают мягкие виды активности — йогу, прогулки и домашние занятия. На Урале и в Сибири спорт зависит от сезона: летом чаще занимаются на улице, зимой — дома.

«Даже три короткие тренировки в неделю могут значительно повысить уровень бодрости. Главное — выбирать активность по душе: кому-то ближе йога, кому-то — силовой формат», — подчеркнула тренер.

Режим сна и качество отдыха Большинство спит 7–8 часов, 32% опрошенных — 6–7 часов, 19% — 5–6 часов, 8% — больше 8 часов, 3% — менее 5 часов. Основные проблемы со сном вызывают стресс и тревога (37%), шум и свет (25%), физическая активность (21%), кофеин и алкоголь (15%). Для борьбы с бессонницей россияне советуют отказаться от гаджетов за час до сна, пить ромашковый чай, проветривать комнату, принимать тёплую ванну и практиковать дыхательные упражнения. Особенно важна регулярность вечернего ритуала.

Методы восстановления энергии и раздражающие советы Для повышения бодрости россияне используют физические упражнения (39%), витамины и добавки (26%), пьют больше воды (24%) и применяют методы релаксации (12%). При этом граждане назвали самые раздражающие фразы — «просто выспись» (43%), «откажись от кофе» (25%) и «медитируй каждый день» (24%). Раздражение вызывает навязчивое предъявление совета как универсального рецепта.

«Важно понимать, что организм каждого человека уникален. Вместо шаблонных рекомендаций лучше пробовать и слушать себя — именно это и помогает найти свой способ оставаться в ресурсе», — отметила Аверьянова.

Привычки россиян для поддержания бодрости разнятся в зависимости от ритма жизни и региональных условий: от интенсивных тренировок в Москве до спокойных утренних ритуалов в регионах. Общая цель — сбалансировать нагрузку и восстановление. Как показывает исследование, бодрость — результат осознанного отношения к телу, сну и психическому состоянию.