Дипломат Ульянов оценил признание Дурова в давлении со стороны властей Франции
Павел Дуров и Михаил Ульянов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov / Telegram / Михаил Ульянов
Российский дипломат Михаил Ульянов, постоянный представитель при международных организациях в Вене, высоко оценил реакцию основателя Telegram Павла Дурова на попытку внешнего давления со стороны французских властей. Ульянов отметил, что позиция Дурова оказалась неожиданно зрелой и достойной уважения.
«Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова. Я ошибался», — написал Ульянов в социальной сети X.
Ранее Павел Дуров раскрыл детали разговора с главой французской внешней разведки (DGSE) Николя Лернером. По его словам, Лернер обратился с просьбой ограничить активность ряда консервативных каналов в Румынии в преддверии выборов. Команда Telegram отклонила запрос, заявив, что платформа сохраняет нейтралитет и не вмешивается в политические процессы.