Дипломат Ульянов оценил признание Дурова в давлении со стороны властей Франции

Российский дипломат Михаил Ульянов, постоянный представитель при международных организациях в Вене, высоко оценил реакцию основателя Telegram Павла Дурова на попытку внешнего давления со стороны французских властей. Ульянов отметил, что позиция Дурова оказалась неожиданно зрелой и достойной уважения.

«Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова. Я ошибался», — написал Ульянов в социальной сети X.