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19 мая, 05:00

Врач назвал опасные симптомы, при которых метеозависимым необходима медпомощь

Врач Морунов составил памятку для метеозависимых с экстренными советами

Влияние магнитных бурь. Обложка © Кандинский

Влияние магнитных бурь. Обложка © Кандинский

В период геомагнитных возмущений особенно важно внимательно относиться к своему здоровью. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Олег Морунов специально для Life.ru составил памятку с рекомендациями, как пережить этот период с минимальным ущербом для самочувствия. В первую очередь, по словам эксперта, стоит обратить внимание на возможные симптомы.

«Возможные симптомы: головная боль, усталость, слабость, раздражительность, бессонница, скачки артериального давления, боли в сердце или учащённое сердцебиение, обострение хронических заболеваний», — рассказал собеседник Life.ru.

Для поддержания здоровья в этот период необходимо следить за давлением, особенно людям с гипертонией или гипотонией. Снижение нагрузки также играет важную роль: избегайте переутомления, конфликтов и недосыпа, советует врач. Важно поддерживать водный баланс, употребляя достаточное количество чистой воды, и ограничить кофе, крепкий чай и алкоголь.

«Лёгкая активность на улице, вдали от загазованных трасс, поможет снять напряжение», — отмечает специалист.

Кроме того, важно не забывать принимать назначенные лекарства и всегда иметь при себе необходимые препараты, такие как нитроглицерин. Питаться нужно легко, избегать тяжёлой, солёной и жирной пищи. Сон не менее 7–8 часов также играет важную роль.

В случае ухудшения состояния необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Признаками, требующими немедленного обращения к врачу, являются сильная головная боль, не снимаемая анальгетиками, учащённое сердцебиение, перебои в сердце, резкие скачки давления, головокружение и потеря сознания.

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Ранее врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что электромагнитные волны могут представлять угрозу для здоровья, особенно для тех, кто страдает от проблем с сосудами, перенёс инсульт или инфаркт. Наиболее частые симптомы — головные боли, слабость, скачки давления.

Андрей Горяничев
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