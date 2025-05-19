В Мариинске пьяный бомж заманил шестилетнюю девочку конфетами на кладбище и изнасиловал

В Мариинске Кемеровской области осудили 52-летнего бездомного, который изнасиловал 6-летнюю девочку на кладбище. Мужчина проведёт 16 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Шокирующий инцидент произошёл 4 ноября 2024 года. Пьяный бомж заманил ребёнка конфетами на кладбище, а потом надругался над ней. Педофила спугнул только крик матери, которая в этот момент искала свою дочь.

О случившемся родительница узнала от другого ребёнка, который невольно стал очевидцем всей этой ужасающей картины. После этого девочка рассказала маме о произошедшем. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. Преступник был оперативно задержан и заключён под стражу.

Мужчину осудили за насильственные действия сексуального характера и приговорили к 16 годам в колонии строгого режима.