В Мариинске пьяный бомж заманил шестилетнюю девочку конфетами на кладбище и изнасиловал
В Кузбассе бездомный получил 16 лет колонии за изнасилование ребёнка на кладбище
Виновного ведут в зал суда. Обложка © Мариинский городской суд Кемеровской области
В Мариинске Кемеровской области осудили 52-летнего бездомного, который изнасиловал 6-летнюю девочку на кладбище. Мужчина проведёт 16 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Шокирующий инцидент произошёл 4 ноября 2024 года. Пьяный бомж заманил ребёнка конфетами на кладбище, а потом надругался над ней. Педофила спугнул только крик матери, которая в этот момент искала свою дочь.
О случившемся родительница узнала от другого ребёнка, который невольно стал очевидцем всей этой ужасающей картины. После этого девочка рассказала маме о произошедшем. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. Преступник был оперативно задержан и заключён под стражу.
Мужчину осудили за насильственные действия сексуального характера и приговорили к 16 годам в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что на Украине десятилетний мальчик изнасиловал свою семилетнюю подругу после просмотра фильма для взрослых. По словам девочки, она согласилась на это, опасаясь избиения и других форм насилия со стороны друга.