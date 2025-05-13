«Увезли какие-то мужчины»: Найденную мёртвой на заборе в Перми девушку могли изнасиловать

18-летнюю девушку, обнаруженную на металлическом ограждении парка «Счастье есть» возле бара «Пиво. Мясо» в Пермском крае, опознали как жительницу деревни Мокино Надежду. Она приехала в Закамск, чтобы навестить брата и найти работу. В тот вечер подруга пригласила её в бар отдохнуть. По словам сестры погибшей, не исключено, что перед смертью девушку изнасиловали.

«Могу предположить, что её увезли какие-то мужчины и, возможно, изнасиловали, так как у неё была расстегнута ширинка. Кроме того, она висела в совсем неестественной позе – сама бы она так не смогла бы повиснуть», — предположила Полина в беседе с kp.ru.