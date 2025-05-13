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13 мая, 08:21

«Увезли какие-то мужчины»: Найденную мёртвой на заборе в Перми девушку могли изнасиловать

Сестра погибшей у бара в Перми девушки заявила, что её могли изнасиловать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

18-летнюю девушку, обнаруженную на металлическом ограждении парка «Счастье есть» возле бара «Пиво. Мясо» в Пермском крае, опознали как жительницу деревни Мокино Надежду. Она приехала в Закамск, чтобы навестить брата и найти работу. В тот вечер подруга пригласила её в бар отдохнуть. По словам сестры погибшей, не исключено, что перед смертью девушку изнасиловали.

«Могу предположить, что её увезли какие-то мужчины и, возможно, изнасиловали, так как у неё была расстегнута ширинка. Кроме того, она висела в совсем неестественной позе – сама бы она так не смогла бы повиснуть», — предположила Полина в беседе с kp.ru.

Появились кадры из клуба, где отдыхала девушка, найденная мёртвой на заборе в Перми
Появились кадры из клуба, где отдыхала девушка, найденная мёртвой на заборе в Перми

Напомним, что в пермском микрорайоне Закамск обнаружили тело молодой женщины, которое висело на прутьях забора. СК России начал выяснять обстоятельства гибели девушки. Глава ведомства Александр Бастрыкин лично запросил доклад об этапах расследования.

Александра Мышляева
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