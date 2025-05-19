Не был пьян: В гордуме Находки объяснились за резонансное выступление своего председателя

Представитель думы Находкинского городского округа опроверг предположения о том, что председатель заксобрания Андрей Кузнецов был пьян во время поздравления горожан с 75-летием города. Запинающуюся речь парламентария он объяснил усталостью и волнением. Ранее председатель выступил перед жителями на праздничном концерте вместе с главой города Тимуром Магинским. Гости праздника обратили внимание на речь Кузнецова и предположили, что он нетрезв.

Нашумевшее выступление председателя гордумы Находки. Видео © VK / Лента новостей Владивостока

«Праздничная программа мероприятий, посвящённых 75-летию Находки, была очень насыщенной. Естественно, к вечеру у Андрея Владимировича сказалась усталость. И несмотря на то, что он человек публичный, он разволновался перед выступлением. Но выступление его было патриотичным, он ориентировал публику на наши общероссийские ценности», — заявил РИА «Новости» представитель думы.

Он добавил, что в своей речи Кузнецов отметил важность празднования не только юбилея города, но и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также выразил уверенность, что СВО закончится победой России в этом году.

«Не понимаем, почему это вызвало такое негодование у людей. Праздник получился замечательный, многим понравился», — добавили в думе.