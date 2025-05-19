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Регион
19 мая, 07:51

Не был пьян: В гордуме Находки объяснились за резонансное выступление своего председателя

Гордума Находки: Председатель Кузнецов не был пьян, выступая на дне города

Город Находка. Обложка © Wikipedia / Ruslan V Albitsky aka pauk

Город Находка. Обложка © Wikipedia / Ruslan V Albitsky aka pauk

Представитель думы Находкинского городского округа опроверг предположения о том, что председатель заксобрания Андрей Кузнецов был пьян во время поздравления горожан с 75-летием города. Запинающуюся речь парламентария он объяснил усталостью и волнением. Ранее председатель выступил перед жителями на праздничном концерте вместе с главой города Тимуром Магинским. Гости праздника обратили внимание на речь Кузнецова и предположили, что он нетрезв.

Нашумевшее выступление председателя гордумы Находки. Видео © VK /

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«Праздничная программа мероприятий, посвящённых 75-летию Находки, была очень насыщенной. Естественно, к вечеру у Андрея Владимировича сказалась усталость. И несмотря на то, что он человек публичный, он разволновался перед выступлением. Но выступление его было патриотичным, он ориентировал публику на наши общероссийские ценности», заявил РИА «Новости» представитель думы.

Он добавил, что в своей речи Кузнецов отметил важность празднования не только юбилея города, но и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также выразил уверенность, что СВО закончится победой России в этом году.

«Не понимаем, почему это вызвало такое негодование у людей. Праздник получился замечательный, многим понравился», — добавили в думе.

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Это уже второй скандал в течение весны, связанный с депутатами Находки. Так, в конце марта они наградили сами себя и своих жён благодарственными письмами. При этом награда была вручена вовсе не за политическую деятельность, а за воспитание детей. В думе заявили, что с данным предложением выступил Молодёжный парламент.

Наталья Афонина
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