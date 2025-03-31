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Регион
31 марта, 10:21

Депутаты российского города наградили сами себя и ответили на претензии

Депутаты Гордумы Находки объяснили, что наградили сами себя за воспитание детей

Находкинские депутаты. Обложка © Гордума Находкинского городского округа

Находкинские депутаты. Обложка © Гордума Находкинского городского округа

В Находке Приморского края депутаты городской думы наградили себя и своих жён благодарственными письмами. Местные жители обратили внимание, что в утверждённом списке для награждения фигурируют имена депутатов Олега Серганова, Александра Мильченко и Романа Кроткова. Также в перечне были указаны жёны первых двух парламентариев, пишет «Подъём». В самой думе заявили, что с предложением о награждении выступил Молодёжный парламент. При этом уточняется, что депутатов наградили не за политическую деятельность, а за воспитание детей.

«Благодарственными письмами отмечены родители и педагоги, чьи дети в течение года принимали участие во всероссийских конкурсах, разрабатывали законодательные инициативы и социальные проекты, а также представляли Находкинский городской округ за пределами Приморского края», — объяснили награждение депутатов в Находкинской думе.

Там добавили, что никакой материальной выгоды благодарственное письмо не предусматривает.

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Никита Никонов
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