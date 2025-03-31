Депутаты российского города наградили сами себя и ответили на претензии

В Находке Приморского края депутаты городской думы наградили себя и своих жён благодарственными письмами. Местные жители обратили внимание, что в утверждённом списке для награждения фигурируют имена депутатов Олега Серганова, Александра Мильченко и Романа Кроткова. Также в перечне были указаны жёны первых двух парламентариев, пишет «Подъём». В самой думе заявили, что с предложением о награждении выступил Молодёжный парламент. При этом уточняется, что депутатов наградили не за политическую деятельность, а за воспитание детей.