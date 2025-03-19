Суд аннулировал результаты выборов, в которых победила жена водителя экс-мэра Берёзовского

В Свердловской области суд признал незаконным решение городской думы о назначении мэром Берёзовского Юлии Маслаковой, жены водителя предыдущего градоначальника. Об этом сообщает «Коммерсант»

На заседании суда сама избранная мэр не присутствовала. Её защита утверждала, что Маслакова имела право отказаться от участия в голосовании как кандидат, однако депутаты проигнорировали её самоотвод.