Суд аннулировал результаты выборов, в которых победила жена водителя экс-мэра Берёзовского
Суд признал незаконным решение избрать мэром Берёзовского Юлию Маслакову
Юлия Маслакова. Обложка © Размик Закарян / URA.RU / ТАСС
В Свердловской области суд признал незаконным решение городской думы о назначении мэром Берёзовского Юлии Маслаковой, жены водителя предыдущего градоначальника. Об этом сообщает «Коммерсант»
На заседании суда сама избранная мэр не присутствовала. Её защита утверждала, что Маслакова имела право отказаться от участия в голосовании как кандидат, однако депутаты проигнорировали её самоотвод.
Представитель городской думы в суде заявил, что думе было необходимо включить Маслакову в бюллетень, так как на голосовании должны были быть представлены все кандидаты, отобранные конкурсной комиссией.
Напомним, что Маслакова одержала победу на выборах мэра Берёзовского 30 января. Жена водителя действующего градоначальника шла на выборы «техническим кандидатом», поэтому даже не рассчитывала на успех. Но депутаты поддержали женщину, поэтому она набрала 17 голосов (против 6, отданных за главу города Евгения Писцова). Однако Маслакова так не хотела вступать в должность, что подала на депутатов в суд. Позднее она просто «прогуляла» собственную инаугурацию, которая была назначена на 17 февраля.