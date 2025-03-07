Блогер SHOT Петюня Скуфанов хочет стать мэром Берёзовского, нынешний глава оценил его шансы

В город Берёзовский прибыл блогер SHOT Пётр Скуфанов, чтобы побороться за пост мэра. Исполняющий обязанности градоначальника Евгений Писцов встретился с гостем из Москвы и рассказал, что для него организовали ознакомительную экскурсию.

«Не теряем чувство юмора, но продолжаем понимать серьёзность жизни, чего и всем желаю. Всех, кто следит за нашим сериалом из других областей страны — приглашаю в гости, в славный город Берёзовский, на родину русского золота. К слову, Петру у нас понравилось», — написал Писцов в своём телеграм-канале.