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7 марта, 11:58

Блогер SHOT Петюня Скуфанов хочет стать мэром Берёзовского, нынешний глава оценил его шансы

Блогер SHOT Пётр Скуфанов собирается побороться за пост мэра Берёзовского

Блогер SHOT Пётр Скуфанов с исполняющим обязанности Евгением Писцовым. Фото © Telegram / Писцов Евгений

Блогер SHOT Пётр Скуфанов с исполняющим обязанности Евгением Писцовым. Фото © Telegram / Писцов Евгений

В город Берёзовский прибыл блогер SHOT Пётр Скуфанов, чтобы побороться за пост мэра. Исполняющий обязанности градоначальника Евгений Писцов встретился с гостем из Москвы и рассказал, что для него организовали ознакомительную экскурсию.

Пётр Скуфанов. Видео © SHOT

«Не теряем чувство юмора, но продолжаем понимать серьёзность жизни, чего и всем желаю. Всех, кто следит за нашим сериалом из других областей страны — приглашаю в гости, в славный город Берёзовский, на родину русского золота. К слову, Петру у нас понравилось», — написал Писцов в своём телеграм-канале.

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Напомним, что сериалом Писцов называет ситуацию, сложившуюся в городе. 30 января жена его водителя Юлия Маслакова победила на выборах мэра Берёзовского. Однако она шла на выборы «техническим кандидатом», поэтому не готовилась к вступлению в должность. Маслакова подала на депутатов, избравших её, в суд. Позже горе-чиновница просто не пришла на собственную инаугурацию, которая должна была состояться 17 февраля. Местные жители больше недели искали Юлию. Она нашлась на совещании с исполняющим обязанности Писцовым.

Алена Пенчугина
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