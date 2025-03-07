Блогер SHOT Петюня Скуфанов хочет стать мэром Берёзовского, нынешний глава оценил его шансы
Блогер SHOT Пётр Скуфанов собирается побороться за пост мэра Берёзовского
Блогер SHOT Пётр Скуфанов с исполняющим обязанности Евгением Писцовым. Фото © Telegram / Писцов Евгений
В город Берёзовский прибыл блогер SHOT Пётр Скуфанов, чтобы побороться за пост мэра. Исполняющий обязанности градоначальника Евгений Писцов встретился с гостем из Москвы и рассказал, что для него организовали ознакомительную экскурсию.
Пётр Скуфанов. Видео © SHOT
«Не теряем чувство юмора, но продолжаем понимать серьёзность жизни, чего и всем желаю. Всех, кто следит за нашим сериалом из других областей страны — приглашаю в гости, в славный город Берёзовский, на родину русского золота. К слову, Петру у нас понравилось», — написал Писцов в своём телеграм-канале.
Напомним, что сериалом Писцов называет ситуацию, сложившуюся в городе. 30 января жена его водителя Юлия Маслакова победила на выборах мэра Берёзовского. Однако она шла на выборы «техническим кандидатом», поэтому не готовилась к вступлению в должность. Маслакова подала на депутатов, избравших её, в суд. Позже горе-чиновница просто не пришла на собственную инаугурацию, которая должна была состояться 17 февраля. Местные жители больше недели искали Юлию. Она нашлась на совещании с исполняющим обязанности Писцовым.