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Регион
19 мая, 07:23

В двух регионах России задержали пособников телефонных мошенников из-за рубежа

Волк: В Дагестане и Петербурге задержаны три пособника телефонных мошенников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские полицейские задержали ещё троих подозреваемых в содействии телефонным мошенникам за рубежом. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские задержали ещё троих подозреваемых в содействии телефонным мошенникам за рубежом. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Мои коллеги из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали ещё троих подозреваемых в содействии зарубежным телефонным мошенникам», — говорится в сообщении.

Преступная схема начала действовать в начале прошлого года. Злоумышленники действовали по указке анонимных кураторов. В арендованной квартире они установили GSM-шлюзы для бесперебойной работы сим-карт. В целях конспирации их регистрировали на иностранцев или несуществующих личностей. Мошенники обманывали граждан, которые переводили деньги на вышеуказанные SIM-карты. Затем злоумышленники обналичивали средства или конвертировали их в криптовалюту.

Двух новых подозреваемых задержали в Дагестане, ещё одного — в Петербурге. В ходе обысков удалось обнаружить смартфоны, электронные носители данных и банковские карты. Также было дополнительно установлено 77 эпизодов нарушения законов. Новые фигуранты дела арестованы.

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Напомним, ранее Life.ru сообщал, что силовики нанесли удар по телефонным мошенникам, задержав банду операторов SIM-боксов. Организатор данного преступного сообщества, обеспечивавшего работу SIM-боксов, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Как сообщила представитель СК, гражданин РФ 1993 года рождения создал ОПС, находясь за пределами России.

Никита Никонов
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