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Регион
19 мая, 08:38

В Приморье пьяный крановщик «убаюкал» товарища на одной из строек

Прокуратура Приморья: Начата проверка по факту инцидента с краном на стройке

В приморском посёлке Соловей Ключ крановщик решил обрадовать коллегу, прокатив его на высоте. Инцидентом уже заинтересовалась региональная прокуратура, организовавшая проверку.

Пьяного мужчину прокатили на кране. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nadega_news_

На видеоролике видно, как мужчина парит в воздухе, держась за тросы, пока машинист перемещает стрелу крана из стороны в сторону. Инцидент, как сообщается, произошёл в районе улицы Уютной, 15.

По словам местных жителей, комментирующих происшествие, рабочие на стройке постоянно переговариваются матом через громкоговорители. Жители также предполагают, что крановщики были пьяными в момент инцидента.

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Telegram / Прокуратура Приморского края

Мария Любицкая
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