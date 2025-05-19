В Приморье пьяный крановщик «убаюкал» товарища на одной из строек

В приморском посёлке Соловей Ключ крановщик решил обрадовать коллегу, прокатив его на высоте. Инцидентом уже заинтересовалась региональная прокуратура, организовавшая проверку.

Пьяного мужчину прокатили на кране. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nadega_news_

На видеоролике видно, как мужчина парит в воздухе, держась за тросы, пока машинист перемещает стрелу крана из стороны в сторону. Инцидент, как сообщается, произошёл в районе улицы Уютной, 15.

По словам местных жителей, комментирующих происшествие, рабочие на стройке постоянно переговариваются матом через громкоговорители. Жители также предполагают, что крановщики были пьяными в момент инцидента.