В Приморье пьяный крановщик «убаюкал» товарища на одной из строек
Прокуратура Приморья: Начата проверка по факту инцидента с краном на стройке
В приморском посёлке Соловей Ключ крановщик решил обрадовать коллегу, прокатив его на высоте. Инцидентом уже заинтересовалась региональная прокуратура, организовавшая проверку.
Пьяного мужчину прокатили на кране. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nadega_news_
На видеоролике видно, как мужчина парит в воздухе, держась за тросы, пока машинист перемещает стрелу крана из стороны в сторону. Инцидент, как сообщается, произошёл в районе улицы Уютной, 15.
По словам местных жителей, комментирующих происшествие, рабочие на стройке постоянно переговариваются матом через громкоговорители. Жители также предполагают, что крановщики были пьяными в момент инцидента.
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Telegram / Прокуратура Приморского края