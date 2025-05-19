Встреча рассвета на крыше в Петербурге закончилась изнасилованием

Жительница Петроградского района Санкт-Петербурга стала жертвой жестокого нападения во время свидания на крыше заброшенного здания, сообщает Mash на Мойке.

45-летняя Татьяна (имя изменено) познакомилась с мужчиной ночью на Чкаловском проспекте. Новый знакомый, 42-летний Игорь, предложил подняться на крышу дома на улице Ремесленной, прихватив алкоголь. Всё начиналось романтично — пара любовалась рассветом, но внезапно мужчина набросился на женщину.

После случившегося Татьяна обратилась в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Она также подала заявление в полицию. Подозреваемого сейчас ищут.