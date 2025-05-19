Встреча рассвета на крыше в Петербурге закончилась изнасилованием
Петербурженку изнасиловали на крыше заброшенного дома после свидания
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Жительница Петроградского района Санкт-Петербурга стала жертвой жестокого нападения во время свидания на крыше заброшенного здания, сообщает Mash на Мойке.
45-летняя Татьяна (имя изменено) познакомилась с мужчиной ночью на Чкаловском проспекте. Новый знакомый, 42-летний Игорь, предложил подняться на крышу дома на улице Ремесленной, прихватив алкоголь. Всё начиналось романтично — пара любовалась рассветом, но внезапно мужчина набросился на женщину.
После случившегося Татьяна обратилась в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Она также подала заявление в полицию. Подозреваемого сейчас ищут.
Это не первый случай, когда «дружеская встреча» заканчивается жестоким преступлением. Ранее в Усть-Лабинске компания собралась в доме одного из приятелей, но вечер обернулся убийством — женщину зарезали, её тело спрятали в ковёр, а жилище подожгли. Как выяснилось позже, один из участников уже был судим за изнасилование и грабёж.