Отчитала даже жена: Японский министр неосторожно высказался о рисе и вляпался в крупный скандал
Saga Shimbun: В Японии произошёл скандал из-за слов министра Таку Это о рисе
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Заявление главы Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства (Минсельхоза) Японии Таку Это о том, что он никогда не покупал рис вызвало крупный скандал, сообщает Saga Shimbun. Министр пояснил, что получает так много его в подарок, что задумывается о его продаже.
«Я чувствую свою ответственность. Но вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать», — сказал Это.
Данное заявление прозвучало на фоне серьёзного подорожания риса, цены на который достигли рекордных значений, создавая существенные трудности для большинства японских семей. Увеличение стоимости вынудило правительство впервые в мирное время начать распродажу риса из государственных резервов.
Таку Это уже успел раскритиковать глава партнёра Либерально-Демократической партии по правящей коалиции партии «Комэйто» Тэцуо Сайто. Кроме того, политика отчитала собственная супруга.
«Только что говорил по телефону с супругой, она очень сильно меня отчитала», — заявил Это.
Ранее Life.ru сообщал, что США наладили ещё один разорванный в 2022 году канал с Россией. Москва закупила у Штатов дикий рис продукт в феврале и марте 2025 года на рекордные 450 тысяч долларов. Показатели стали наивысшими с 2015 года.