Отчитала даже жена: Японский министр неосторожно высказался о рисе и вляпался в крупный скандал

Заявление главы Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства (Минсельхоза) Японии Таку Это о том, что он никогда не покупал рис вызвало крупный скандал, сообщает Saga Shimbun. Министр пояснил, что получает так много его в подарок, что задумывается о его продаже.

«Я чувствую свою ответственность. Но вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать», — сказал Это.

Данное заявление прозвучало на фоне серьёзного подорожания риса, цены на который достигли рекордных значений, создавая существенные трудности для большинства японских семей. Увеличение стоимости вынудило правительство впервые в мирное время начать распродажу риса из государственных резервов.

Таку Это уже успел раскритиковать глава партнёра Либерально-Демократической партии по правящей коалиции партии «Комэйто» Тэцуо Сайто. Кроме того, политика отчитала собственная супруга.

«Только что говорил по телефону с супругой, она очень сильно меня отчитала», — заявил Это.